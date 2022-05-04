Пентагон: Мы постоянно меняем способы доставки вооружений на Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду, 4 мая заявил, что способы передачи Киеву военной вооружений из соображений безопасности постоянно меняются, – сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь американского министерства обороны сказал: «Мы с самого начала отмечали, что не собираемся говорить о том, как ресурсы попадают на территорию Украины. Для этого есть множество способов. И эти способы меняются с течением времени, как это и должно происходить. Мы не забываем о потенциальной угрозе, которая может существовать в плане доставки материалов, так что мы также не забываем об изменении того, как мы это осуществляем, чтобы поток сохранялся. И он сохраняется».

Отвечая на просьбу уточнить, означают ли его слова, что упомянутые способы передачи помощи меняются на постоянной основе, Кирби ответил: «Это постоянно меняется».

Кроме того, пресс-секретарь американского оборонного ведомства заявил, что не следят за тем, что может произойти в России 9 мая, поскольку Соединенные Штаты в данный момент сконцентрированы на оказании помощи Украине.

В частности, Джон Кирби сказал: «Мы не сконцентрированы на том, что Россия будет делать 9 мая, что они будут говорить, провозглашать или праздновать. На чем мы сосредоточены каждый день, так это на том, чтобы помочь Украине защитить себя».

Кирби также добавил, что до Пентагона «доходили слухи», которые распространяют СМИ, о том, что «он (Путин – прим. ред.)собирается объявить войну, но они (российская сторона – прим.ред.) сейчас это отрицают».

Вашингтон, Иван Бабурин

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