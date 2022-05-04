Байден дважды неудачно «пошутил» над спортсменами паралимпийцами

Президент США Джо Байден во время церемонии награждения спортсменов-олимпийцев с ограниченными возможностями в среду, 4 мая, отпустил две грубые «шутки»,– сообщают СМИ.

Сообщается, что во время церемонии награждения спортсменов из национальной олимпийской и паралимпийской сборных, принимавших участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимней 2022 года в Пекине, перед тем как сделать общую фотографию, Байден «посоветовал» слепым спортсменам смотреть в камеру, когда будут делаться снимки, а инвалидам-колясочникам порекомендовал не прыгать.

«Колясочники, не прыгайте для фото. Слепые – смотрите туда, в камеру», – «пошутил» президент США.

После этих слов Джо Байдена трансляцию мероприятия прервали. Сам американский лидер этот инцидент комментировать не стал.

Вашингтон, Иван Бабурин

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