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Четверг, 5 мая 2022, 02:43 мск

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Сергей Кириенко в Мариуполе открыл памятник «бабушке с красным флагом»

Сергей Кириенко, фото пресс-служба Кремля

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду, 4 мая, сообщил, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак посетили Мариуполь и Волноваху в рамках поездки по освобожденным территориям, – сообщают СМИ.

В своем телеграмм-канале Пушилин написал: «В Мариуполе – завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, посещение ветеранов Великой Отечественной войны. А еще Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское».

Как сообщают СМИ, Сергей Кириенко на митинге в Мариуполе заявил, что в этом году парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в Донецке и Луганске пока провести невозможно.

«В это 9 Мая невозможно провести шествие «Бессмертного полка» или парад Победы в Донецке или в Луганске. Но это время придет, и придет скоро! И парады Победы пройдут по улицам городов Донбасса, и «Бессмертный полк» пройдет по улицам городов Донбасса», – сказал во время выступления на площади Ленинского комсомола в Мариуполе первый заместитель руководителя администрации президента России.

Мариуполь, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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