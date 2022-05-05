Мэр столицы Литвы заявил о желании снести памятники советским солдатам на кладбище

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в четверг, 5 мая, завил, что инициирует снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в республике захоронение солдат-освободителей, – сообщает РИА Новости.

Шимашюс в своем аккаунте в социальной сети написал: «На Антакальнисском кладбище стоят шесть гранитных скульптур, одна из них еще и с винтовкой. Мы проверили – пока что этот скульптурный ансамбль в Литве охраняется как культурное наследие вместе с находящимися рядом могилами советских солдат. Надгробия могил мы, конечно, не тронем, однако я инициирую удаление скульптурного ансамбля».

Мэр Вильнюса также сообщил, что в департамент культурного наследия Литвы уже направлено обращение, чтобы скульптуры в регистре наследия отделили от надгробий, а также заявил, что «советская привычка превращать кладбище в штабы идеологии отвратительна».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Литва, в 2020 году на Антакальнисском кладбище был открыт памятник лидеру «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу. Тогда торжественную церемонию посетили президент Литвы с супругой, премьер-министр и спикер парламента.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году, здесь захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в Литве похоронены более 80 тысяч советских солдат.

Вильнюс, Иван Бабурин

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