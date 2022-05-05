Премьер-министр Израиля отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 мая, пообщался по телефону с премьером Израиля Нафтали Беннетом, – сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что президент России «тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником – Днем независимости. Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран».

Кроме того, лидеры двух стран подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста.

Лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста, и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений. Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом».

Сообщается, также, что президент России напомнил, что «из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия».

Премьер-министр Израиля в свою очередь отметил «решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом».

Кроме того, главы двух стран они обсудили ситуацию на Украине, в том числе эвакуацию с территории «Азовстали» мирных жителей.



«Владимир Путин заявил, что российские военные готовы обеспечивать безопасный выход мирных с «Азовстали», Киев должен приказать боевикам сложить оружие», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Москва, Иван Бабурин

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