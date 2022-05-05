Канцлер ФРГ: Санкции с России Германия снимет только с разрешения Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции с России могут быть сняты только в случае, если Украина будет с этим согласна, – сообщает журнал Stern.

В интервью журналу Шольц сказал: «Мы сможем и захотим снять наши санкции только в согласии с Украиной. Я думаю, что в Кремле многие еще это не осознали. Это будет иметь разрушительные последствия для России. России придется достигнуть соглашения с Украиной».

Берлин, Иван Бабурин

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