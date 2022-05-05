США вывели из-под санкций оплату за полеты американских самолетов над Россией

Министерство финансов США в четверг, 5 мая, сообщило, что выводит из-под санкций оплату услуг, связанных с пролетами и экстренными посадками американских воздушных судов над Россией, а также медицинскими авиарейсами, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что американский минфин опубликовало лицензию, которая позволяет нерегулярные транзакции, необходимые для «получения и производства оплаты услуг, которые оказываются в связи с пролетами над Российской Федерацией или экстренными посадками в Российской Федерации воздушных судов, зарегистрированных в США либо принадлежащих, контролируемых или зафрахтованных американскими юридическими или физическими лицами».

Кроме того, ведомство выдало разрешение на медицинские полеты в РФ, «включая эвакуацию частных лиц по состоянию здоровья».

Вашингтон, Иван Бабурин

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