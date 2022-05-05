Канцелярия израильского премьера заявила, что Путин извинился за слова Лаврова

Канцелярия премьер-министра Израиля в отчете о телефонном разговоре, состоявшемся в четверг, 5 мая между Нафтали Беннетом и Владимиром Путиным, передала, что российский президент поздравил граждан Израиля с Днем Независимости и извинился за высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, – сообщают СМИ.

Сообщается, что канцелярия израильского премьера в твиттере написала, что Путин извинился за слова Лаврова, высказанные им 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset. Беннет принял извинения и поблагодарил за разъяснения, – сообщают, в том числе, израильские издания.

Следует напомнить, что 1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, сделал несколько заявлений, которые были негативно восприняты в Израиле.

Среди прочего Лавров сказал следующее: «То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: «Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?» Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят...»

Тель-Авив, Иван Бабурин

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