Президент ЕС выразил надежду на конфискацию российских «подсанкционных» активов в пользу Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 5 мая, заявил, что хочет, чтобы страны ЕС конфисковали «подсанкционные активы России» для оплаты ущерба, причиненного Украине во время военной спецоперации, – сообщает Politico со ссылкой на издание «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что в интервью изданию Мишель сказал, что надеется на конфискацию подсанкционных российских активов, которые составляют по его подсчетам «десятки миллиардов долларов наличными, недвижимость, яхты и другое имущество».

«Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию. По моему мнению, это вопрос справедливости – сделать эти деньги доступными. Особенно для восстановления страны», – сказал Мишель в интервью.

При этом президент евросовета заявил, что признает, что такие конфискации повлекут за собой «мучительно сложный юридический процесс в рамках национальных правовых систем всех 27 стран-членов», и поэтому не может сообщить подробностей о том, как это может быть осуществлено.

В интервью Мишель сказал, что он попросил юридическую службу Европейского Совета выдвинуть «некоторые идеи, чтобы найти юридическое решение в соответствии с принципами верховенства права, которое облегчило бы и сделало бы возможной конфискацию активов людей, которые находятся под санкциями ЕС или других стран мира».

Со своей стороны издание пишет, что далеко не ясно, смогут ли даже лучшие юристы ЕС найти волшебное решение. В то время как страны ЕС вместе решают, какие санкции и в отношении кого их налагать, меры реализуются на национальном уровне, где они регулируются национальными законами и юридическими проблемами.

«Санкции можно оспорить в Суде Европейского Союза, где ЕС часто проигрывал такие дела. Чиновники с сомнительной репутацией, такие как бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший президент Египта Хосни Мубарак, выиграли иски против ЕС, связанные с санкциями», – пишет Politico.

Брюссель, Иван Бабурин

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