Лукашенко: Провокацию в Буче устроили англичане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 5 мая, заявил, что провокацию в украинской Буче организовали англичане, прибывшие из Львова, – сообщает агентство Associated Press.

Отвечая на соответствующий вопрос о время интервью агентству Associated Press, фрагмент которого приводит агентство БелТА, Лукашенко заявил: «Прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче…Я не знаю, насколько вы погружены в это, а мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане. На автомобилях. По-моему, четыре автомобиля мы видели. Они прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство. Мы передали россиянам номера. Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче».

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что руководство Украины должно сделать все для того, чтобы боевые действия на ее территории закончились.

«Здесь все решается, и все зависит от властей Украины. Необходимо понимать, что военные действия идут на территории Украины, а не на территории России. И руководство страны должно быть прежде всего заинтересовано в том, чтобы не гибли мирные жители, и для этого надо делать все», – сказал Лукашенко в интервью Associated Press.

Кроме того, Лукашенко заявил, что боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, если в этом будут заинтересованы Украина и страны Запада.

«Я вижу, что Украина не была настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это прежде всего полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Если вы – США и Великобритания – заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – заявил президент Белоруссии и призвал западные СМИ выслушать точку зрения России по спецоперации на Украине.

Минск, Иван Бабурин

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