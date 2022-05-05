Украинский блогер Шарий прокомментировал свое задержание в Испании

Популярный украинский блогер Анатолий Шарий в четверг, 5 мая, рассказал, как Служба безопасности Украины (СБУ) выслеживала его в Испании, – сообщают Известия.

В интервью изданию Шарий сказал: «Я ожидал, что это произойдет, потому что мы отлично знали, чем занимается украинская власть. Знал, какое будет развитие данной ситуации. Все произошло один в один как мы и думали. Ловить меня надо было сильно. Говорят, с вертолетов высматривали и с собаками вынюхивали. Я не думаю, что следует сравнивать с Ассанжем, потому что у него другая ситуация. Повторюсь, – все, что я ожидал – я увидел».

Напомним, что ранее сегодня СБУ сообщила, что правоохранительные органы Испании в среду 4 мая задержали украинского блогера Анатоля Шария. Позже прошло сообщение, что Шария отпустили под подписку о невыезде. Судебного решения об экстрадиции Шарий будет ждать в Барселоне.

Следует отметить, что на Украине Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено еще в ноябре 2020 года. По версии следователей СБУ, популярный блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Мадрид, Иван Бабурин

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