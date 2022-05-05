Минобороны РФ: Украинские боевики по-прежнему используют объекты гражданской инфраструктуры в военных целях

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 5 мая, сообщил, что украинские военные продолжают использовать гражданские объекты в качестве опорных пунктов и огневых точек.

Так, по словам Мизинцева, в Харькове на территории городской клинической больницы № 8 размещены артиллерийские установки и оборудован склад боеприпасов. В Славянске на территории железнодорожной больницы по ул. Малогородецкая размещена тяжелая военная техника, а в здании оборудован опорный пункт со складом боеприпасов.

«В Одессе в здании областной клинической больницы по ул. Академика Заболотного оборудован командный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО. В Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона», – рассказал на брифинге генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»