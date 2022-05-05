Страны ЕС никак не могут договориться о санкциях в отношении России

Германия и другие страны Евросоюза (ЕС) в четверг, 5 мая, выступили с просьбой изменить подготовленный Еврокомиссией (ЕК) проект 6-го пакета санкций против России, – сообщает агентство DPA.

Агентство со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Германия просит «ужесточить меры в отношении Сбербанка, а также ограничить сотрудничество с Россией в сфере мирного атома». При этом, ранее предложенный ЕК санкционный пакет предполагает отключение Сбербанка от Swift. Какие более жесткие меры предлагает Берлин не сообщается, но DPA пишет, что ЕК не планирует запрещать бизнес со Сбербанком и заморозку активов крупнейшего российского банка.

В свою очередь, Нидерланды и Германия просят ЕК помочь обосновать запрет на вещание таких российских СМИ, как «России 24», «РТР Планеты» и «ТВ-Центра», чтобы нельзя было нельзя предъявить претензий в ограничении свободы слова в ЕС.

Сообщается также, что в ЕС не удается договориться по теме эмбарго на нефть. Венгрия и Словакия считают предложенные им исключения по этому вопросу недостаточными, а именно – возможность импорта российской нефти в течение 20, а не 6 месяцев, как остальным странам ЕС. В свою очередь, Чехия и Болгария хотят для себя аналогичных исключений.

Опасения о последствиях нефтяного эмбарго высказывают также Кипр, Мальта и Греция, поскольку считают, что от этой меры пострадают их судоходные компании.

Берлин, Иван Бабурин

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