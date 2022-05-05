МИД РФ: В Прибалтике активизировались последователи пособников фашизма

Официальный представитель МИД России Mария Захарова в четверг, 5 мая выступила с комментарием в связи волной вандализма в отношении воинских мемориалов советского периода захлестнувшей прибалтийские республики.

В комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «В преддверии 9 мая в странах Прибалтики, где на государственном уровне восхваляются нацизм и коллаборационизм, культивируется почва для варварских действий в отношении советских мемориалов, заметно активизировались взрощенные за последние десятилетия темные силы пособников фашизма и их последователей».

Российским МИД решительно осуждает «подлые, совершаемые под покровом ночи, вылазки по осквернению воинских мемориалов» и расценивает их как удар в спину в том числе потомкам борцов с коричневой чумой, среди которых, кстати, немало этнических латышей, литовцев и эстонцев. Сегодня они вынуждены молчать, опасаясь жестоких репрессий со стороны прибалтийских властей и спецслужб», – говорится в сообщении.

Ведомство также подчеркивает, что «бесчинства в отношении советских памятников происходят в странах, которые при вступлении в ЕС декларировали свою приверженность европейским демократическим ценностям. В Брюсселе же предпочитают упорно не замечать эти постыдные акции вандализма».

«Напоминаем в этой связи европейским чиновникам, что неонацизм, в какие бы одежды он ни рядился, все равно останется таковым, будь то в Прибалтике или на Украине», – заявили МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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