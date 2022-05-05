Джен Псаки уступит свое место темнокожей активистке ЛГБТ-сообщества

Администрация США в четверг, 5 мая, сообщила, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки покинет свой пост 13 мая. Вместо нее назначена ее заместитель Карин Жан-Пьер, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Карин Жан-Пьер станет первой на посту пресс-секретаря администрации США представителем ЛГБТ-сообщества и первой темнокожей.

Жан-Пьер является уроженкой заморского департамента Франции – острова Мартиника. Ее родители гаитяне, отец – таксист, мать – медсестра на дому.

Жан-Пьер окончила Колумбийский университет, выступала политическим аналитиком на центральных телеканалах и работала в администрации экс-президента США Барака Обамы. Также будущий пресс-секретарь Белого дома написала книгу о движении к успеху.

Вашингтон, Иван Бабурин

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