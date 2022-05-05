Китай: Продвижение НАТО на восток посеяло зерна конфликта

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза организации в четверг, 5 мая, заявил, что распространение НАТО на восток не сделало Европу безопаснее», – сообщает РИА Новости.

Китайский дипломат во время своего выступления, в частности, заявил: «Неоднократное продвижение НАТО на восток после Холодной войны не только не сделало Европу хоть сколько-нибудь безопаснее, но посеяло семена конфликта. Вопреки декларируемой оборонной сути, НАТО целенаправленно развязывает войны против суверенных государств, вызывая колоссальные потери среди населения и гуманитарные катастрофы».

По словам Чжан Цзюня альянс сам является зачинателем конфликтов против суверенных государств.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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