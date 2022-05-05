Генсек ООН призвал вернуть на мировые рынки удобрения из России и Белоруссии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в четверг,5 мая, на заседании Совета Безопасности организации заявил, что только Россия, Белоруссия и Украина могут обеспечить продовольственную безопасность стран во всем мире, – сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Гутерриш заявил, что продовольствие и удобрения из Белоруссии, России и Украины необходимо вернуть на мировые рынки, несмотря на конфликт.

«Позвольте сказать ясно – серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки. Сделать это необходимо, несмотря на боевые действия», – сказал генеральный секретарь ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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