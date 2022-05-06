В Ките считают, что Запад использует Украину как «пушечное мясо»

Замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн, выступая на проходящем в Пекине в режиме видеоконференции форуме «В поисках мира и содействия развитию: онлайн-диалог мировых экспертно-аналитических центров 20 стран» в пятницу, 6 мая, заявил, что западные страны намерены использовать Украину в качестве «пушечного мяса» для ослабления России и поддержания своей гегемонии, – сообщает ТАСС.

В частности, Лэ Юйчэн сказал: «У Китая нет каких-либо геополитических целей в этом кризисе. Некоторые крупные державы, напротив, никак не помогли в урегулировании этой проблемы или содействии мирным переговорам. Они пытаются использовать этот кризис для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца».

В завершении выступления китайский дипломат заявил: «Вероятно, они заботятся не о мирных переговорах или прекращении огня, а также не о жизнях и безопасности жителей Украины. Единственное, как они хотят использовать Украину, так это в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить Россию и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей».

Пекин, Иван Бабурин

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