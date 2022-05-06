В Латвии сообщили, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту 9 мая

Представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш в пятницу, 6 мая, завил, что обладает информацией о том, что Украина планирует 9 мая нанести удар по Крымскому мосту, – сообщает Лента.ру со ссылкой на Латвийское радио.

В интервью на радио Слайдиньш сказал: «Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту».

«У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть такая возможность и удачная операция могла бы способствовать моральному подъему страны!, – заявил латвийский военный и добавил, что повреждение Крымского моста стало бы большим ударом для России, так как он используется для поставки резервов всему южному направлению.

Напомним, что глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в апреле также заявил, что Украина может подвергнуть Крымский мост ракетному удару.

Рига, Иван Бабурин

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