Ташкент готов увеличить поставки удобрений в Польшу

Информационное агентство узбекистанского МИД «Дуне» в пятницу, 6 мая сообщило, что польские компании планируют увеличить импорт удобрений из Узбекистана в условиях роста спроса на эту продукцию в ЕС, – сообщает РИА Новости.

На сайте информагентства «Дуне» говорится: «С начала 2022 года в посольство обратились шесть польских компаний с просьбой о содействии в налаживании поставок минеральных удобрений из Узбекистана. Руководители польских компаний отметили, что в будущем намерены импортировать данную продукцию в больших количествах».

Кроме того, «Дуне» сообщило, что в посольстве Узбекистана в Варшаве состоялась встреча с руководителями польских компаний, специализирующихся на производстве или импорте минеральных удобрений.

«Посол Бахром Бабаев подробно информировал участников встречи о ситуации в сфере производства минеральных удобрений в Узбекистане, нарастающих потребностях в данной продукции на внутреннем и внешних рынках, в том числе стран Европы. Участники выразили заинтересованность в приобретении из Узбекистана товарного карбамида, а также жидкого технического аммиака (аммиак безводный) в рамках годового контракта с возможностью продления до пяти лет», – сообщило информационное агентство министерства иностранных дел Узбекистана.

Ташкент, Иван Бабурин

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