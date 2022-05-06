Послу Великобритании выражен решительный протест

МИД России в пятницу, 6 мая, сообщил, что послу Великобритании был выражен решительный протест в связи с санкциями против ведущих российских СМИ, – сообщается на сайте ведомстваю

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится: «6 мая в МИД России была вызвана Посол Великобритании в Москве Д.Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в т.ч. ВГТРК. Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании».

«Распространение ограничительных мер на российских медиаоператоров и отдельных журналистов только лишь за то, что их освещение и трактовка происходящих в мире событий не согласуется с западными лекалами, вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков, для которых такое понятие, как свобода СМИ, – не более чем инструмент решения конъюнктурных задач», – заявили в российском МИДе.

Сообщается, также что в министерстве иностранных дел России послу Великобритании было указано, что «российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном и принимать ответные меры».

Москва, Иван Бабурин

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