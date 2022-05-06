Минобороны РФ: Поражен 31 район сосредоточения украинской военной техники

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 6 мая, сообщил, что в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная.

Также, представитель минобороны сказал, что «ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов».

Кроме того, Игорь Конашенков сообщил следующее: «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 военных объектов Украины. Среди них: три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, а также украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики».

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены: семь украинских беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка Донецкой Народной Республики, Третьяковка, Варваровка Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный. Также в районе города Изюм перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»», – рассказал журналистам генерал-майор Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»