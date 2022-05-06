В Чехии маршала Конева хотят лишить звания «почетного гражданина Праги»

Пражская администрация в пятницу, 6 мая, заявила, что готовится лишить звания «почетный гражданин города» советского маршала Ивана Конева, – сообщает радио Прага.

Сообщается, что предложение о лишении Ивана Конева звания «почетный гражданин города» передано на обсуждение членам горсовета мэром Праги Зденеком Гржибом, несмотря на то, что части 1-го украинского фронта под командованием Конева принимали участие в освобождении от гитлеровцев Чехословакии и Праги, 9 мая 1945 года.

«Если горсовет поддержит план градоначальника Праги, окончательное решение в вопросе лишения Ивана Конева звания «почетный гражданин города» примет муниципальный парламент», – сообщает радио Прага.

Напомним, что маршал Советского Союза Иван Конев и войска 1-го Украинского фронта Красной армии сыграли ключевую роль в освобождении Праги и ее спасении от разрушения нацистами во время Пражского восстания.

В апреле 2020 года пражские власти демонтировали, установленный в 1980 году памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Прага, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»