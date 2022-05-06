Минобороны РФ: Спасены 50 мирных жителей Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 6 мая, сообщил, что по инициативе руководства Российской Федерации 6 мая 2022 г. проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате «Азовсталь» гражданских лиц.

«Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей», – сказал генерал-полковник Мизинцев.

Представитель минобороны также сообщил, что все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения. Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая 2022 г.

Начальник НЦУО РФ на брифинге заявил, что действия боевиков полностью копируют тактику нацистов в годы Великой Отечественной войны и в очередной раз свидетельствуют о бесчеловечном отношении киевского режима к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

В качестве примера Михаил Мизинцев привел следующую ситуацию: «Сегодня в Харьковской области в населенном пункте Циркуны националисты под угрозой физической расправы собрали местных жителей и перевезли их на южные окраины села Борщевая, где боевики, прикрываясь людьми, как «живым щитом», выдвигались к линии боевого соприкосновения в сторону подразделений российских войск, провоцируя их на открытие огня по мирным гражданам».

«В результате точечного огневого воздействия нанесено поражение украинским националистам: часть личного состава уничтожена, остальные – разбежались. При этом, мирные граждане не пострадали», – сообщил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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