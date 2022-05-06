Минобороны РФ: Украинские боевики готовят провокацию с применением химического оружия

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 6 мая, сообщил, что по имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 г. служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России.

«Достоверно установлено, что по указанию кураторов из США и Великобритании подразделения вооруженных сил Украины и националистические батальоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности оборудуют мощные укрепрайоны», – заявил на брифинге представитель минобороны.

Генерал-полковник Мизинцев сказал: «На территории предприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики, боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей. При этом, националисты систематически обстреливают из РСЗО населенные пункты Первомайск, Стаханов и Калиново, тем самым провоцируют Вооруженные Силы России на ответный удар, с целью дальнейшего обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и возникновении техногенной катастрофы в республике».

Кроме того, сказал Михаил Мизинцев, неонацисты заминировали емкости с химически опасными веществами (аммиак, аммиачная селитра, азотная кислота) для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления своих позиций.

«Реализация данного циничного преступления приведет к химическому заражению воздуха, местности и водоисточников. При этом, особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является основной водной артерией и источником питьевой воды для Восточной Украины и республик Донбасса», – сообщил начальник НЦУО РФ.

Москва, Иван Бабурин

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