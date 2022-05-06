Борис Джонсон продал на аукционе куртку Зеленского за 90 тысяч фунтов

Флисовая куртка цвета хаки, которую носил президент Украины Владимир Зеленский, была продана на аукционе Christie's за 90 000 фунтов стерлингов, – сообщает The Daily Telegraph.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вел аукцион, назвал Зеленского «одним из самых удивительных лидеров современности».

«То, что мистер Зеленский стал президентом Украины, является катастрофой для президента России Владимира Путина, но благом для Украины и мира», – заявил Джонсон в ходе торгов.

The Daily Telegraph сообщает также, что желающие могли купить и ряд других предметов, связанных с Украиной. Например, среди лотов на аукционе был представлен кувшин в виде петуха, который Джонсону подарили во время прогулки с украинским президентом по Киеву.

Лондон, Иван Бабурин

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