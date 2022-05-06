Рамзан Кадыров за прошлый год заработал более 26 миллионов рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году заработал 26,5 миллиона рублей. Кроме того, в декларации, опубликованной на официальном сайте главы и правительства Чечни, говорится, что в собственности у Кадырова находятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратных метра, а также жилой дом площадью 2344,3 м.кв.

Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой за 2021 год составил 1,52 миллиона рублей (в 2020 году – 1,59 миллиона рублей). В ее собственности также находится квартира площадью 209,8 м.кв.

В пользовании Рамзана и Медни Кадыровых, а также одиннадцати детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метров, – сообщается в декларации.

Грозный, Иван Бабурин

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