Моргенштерн*, Милов* и Соболь* признаны иноагентами

Министерство юстиции РФ в пятницу, 6 мая, признало репера Моргенштерна* (Алишера Валеева*) физлицом-иностранным агентом. Минюст считает, что репер Моргенштерн занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от «Yoola Labs Ltd» (Израиль), а также из Украины.

Представитель артиста Владимир Шавгулидзе сообщил, что Алишер Моргенштерн* знает, что был признан иноагентом и обжалует решение Минюста РФ о включении его этот список.

«Моргенштерн* в курсе дела. А я пока сам еще не углублялся в тему, занят с гостями, так что ничего не могу сказать»,– сказал Шавгулидзе РИА Новости.

Помимо репера, российский минюст в пятницу, 6 мая, внес в реестр СМИ-иноагентов: юриста запрещенной в РФ организации-иноагента ФБК* Любовь Соболь*, политологов Леонида Гозмана* и Бориса Кагарлицкого* , а также организацию «Апология»* и Владимира Милова. Также в этот реестр включены телеком-блогер и журналист Михаил Климарев*, главный редактор просветительского проекта «Теплица социальных технологий» * Наталья Баранова*, а также Денис Константинов*.

Сообщается, что Моргенштерн*, Соболь* и Милов* сейчас находятся за пределами Российской Федерации.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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