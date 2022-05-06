Российскому генконсульству в Нью-Йорке открыли счет в банке

И.о. генконсула Вячеслав Славкин в пятницу, 6 мая сказал, что американский Citibank открыл счет российскому генконсульству в Нью-Йорке, – сообщает РИА Новости.

«Нам открыли счет на этой неделе. Нам прислали согласие от Citibank на открытие счета», – сказал Славкин и добавил, что сотрудники генконсульства рассчитывают, что на этой неделе «смогут полноценно функционировать с использованием онлайн-счетов».

Следует напомнить, что ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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