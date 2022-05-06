Несмотря на заканчивающиеся резервы Байден выделил Украине еще 150 миллионов долларов

Президент США Джо Байден в пятницу, 6 мая, выпустил письменное заявление, в котором объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $150 млн., – сообщает ТАСС.

В письменном заявлении президента США говорится: «Я объявляю об очередном пакете помощи на цели обеспечения безопасности, в рамках которого Украине будут предоставлены артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование».

Следует отметить, что в своем заявлении Байден напомнил, что выделенные Конгрессом средства на оказание военной помощи Киеву почти исчерпаны, в связи с чем американский лидер вновь призвал законодателей одобрить направленный ранее запрос на выделение еще $33 млрд. долларов на помощь Украине.

Джо Байден написал Конгрессу США: «С сегодняшним объявлением моя администрация практически исчерпала фонды, которые могли быть использованы для отправки помощи Украине. Конгресс должен оперативно предоставить запрошенные средства для укрепления Украины на поле боя, а также за столом переговоров».

Вашингтон, Иван Бабурин

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