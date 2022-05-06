Пентагон обучил стрельбе из гаубиц более 200 украинских боевиков

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в пятницу, 6 мая, заявил, что военные США обучили более 200 украинских военнослужащих обращению с американскими гаубицами, – сообщают СМИ.

В ходе традиционного брифинга Кирби сказал: «На данный момент уже более 220 украинских солдат закончили обучение по использованию М777. В настоящее время идет обучение еще 150 украинцев», – сообщил Кирби.

Кроме того, представитель минобороны США, сказал, что еще 15 человек прошли обучение по использованию радаров, 60 военных прошли тренировку по использованию БПМ М113.

Вашингтон, Иван Бабурин

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