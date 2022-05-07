Байден возмутился утечками разведданных в СМИ

Президент США Джо Байден в пятницу, 6 мая, подверг критике ситуацию, когда в американских СМИ появляется информация разведданными США с Украиной, – сообщает телекомпания NBC.

Телеканал сообщил, что Байден в ходе телефонных переговоров с директором ЦРУ, директором национальной разведки и шефом Пентагона заявил, что такие разоблачения являются контрпродуктивными и «отвлекают от их главной цели» и потребовал прекратить утечки о предоставляемой Киеву помощи.

«В ЦРУ и Управлении главы нацразведки отказались прокомментировать эту информацию, от Пентагона реакции на данный момент не последовало» – сообщает NBC.

Напомним, что в пятницу, 6 мая, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США накануне пожара на борту крейсера «Москва», передали Украине разведданные о местоположении российского корабля после чего, по утверждению телеканала по российскому флагману Черноморского флота был нанесен удар двумя украинскими ракетами.

Помимо CNN, в газете The New York Times был опубликован материал, в котором говорилась, что благодаря данным американской разведки украинские боевики якобы смогли убить российских генералов.

Следует отметить, что накануне представители Белого дома и другие официальные лица США отрицают сообщения американских СМИ. Некоторые представители американской администрации выразили обеспокоенность тем, что раскрытие информации может привести к эскалации конфликта и помешать эффективности обмена разведданными.

Вашингтон, Иван Бабурин

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