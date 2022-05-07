В Херсонской области заявили о желании войти в состав России

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в пятницу, 6 мая, заявил, что русские земли должны вернуться в свое историческое русло и в регионе готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав России, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентство Стремоусов сказал: «Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».

Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области также заявил, что если понадобится, власти региона готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав РФ.

«Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», – сказал Кирилл Стремоусов.

Следует отметить, что в ходе специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. На сегодняшний день в регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских теле- и радиоканалов и, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Херсон, Иван Бабурин

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