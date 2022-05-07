В США заявили, что пока не могут исключить Россию из состава Совбеза ООН, но будут к этому стремиться

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в пятницу, 6 мая, заявила, что власти Сединенных Штатов в настоящее время не видят возможности исключить Россию из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, но будут пытаться ее изолировать – сообщает американский телеканал PBS.

В интервью телеканалу Томас-Гринфилд заявила: «Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Я в полной мере осведомлена и с пониманием отношусь к точке зрения президента Украины относительно того, что Совет Безопасности ООН, по его мнению, действовал медленно. Я также осведомлена об их запросе пересмотреть российский статус постоянного члена СБ ООН, но Россия является постоянным членом и я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать».

Следует также отметить, что американский постпред при ООН в интервью PBS голословно, не приведя никаких доказательств, обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии.

«Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей. Они использовали его в Сирии, поэтому мы должны серьезно отнестись к угрозе. И это серьезная угроза, особенно для постоянного члена Совета Безопасности. И мы ответим и привлечем их к ответственности», – сказала Томас-Гринфилд.

Следует напомнить, что ранее в минобороны РФ заявляли, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине.

«План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ. Одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения (ОМУ) в городах Славянск и Краматорск», – заявлял на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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