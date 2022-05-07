Минобороны РФ: Российские ПВО сбили 13 украинских беспилотников

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в субботу, 7 мая, сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотников.

«Украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина, Харьковской области. Также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»», – сообщил на брифинге Игорь Конашенков.

Кроме того, представитель минобороны сказал: «Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники»

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ»,– сообщил генерал-майор Конашенков..

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппарата, 295 зенитных ракетных комплексов, 2895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2716 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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