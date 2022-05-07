российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 7 мая 2022, 13:46 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Участники спецоперации на параде в честь Дня Победы проедут в новейших БМП

Фото РИА «Новый День»

На параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади на новейших БТР проедут участники специальной военной операции на Украине, – сообщает ТАСС.

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади с 10:00 мск. до 11:00 мск.

«Десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали в колонне военной техники на БТР-МДМ «Ракушка», – сообщил диктор.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Политика, Россия,