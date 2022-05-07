Участники спецоперации на параде в честь Дня Победы проедут в новейших БМП

На параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади на новейших БТР проедут участники специальной военной операции на Украине, – сообщает ТАСС.

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади с 10:00 мск. до 11:00 мск.

«Десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали в колонне военной техники на БТР-МДМ «Ракушка», – сообщил диктор.

Москва, Иван Бабурин

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