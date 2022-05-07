Путин выразил соболезнования президенту Кубы

Президент России Владимир Путин в субботу 7 мая, направил своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю Бермудесу телеграмму со словами соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле «Саратога» в пятницу, 6 мая.

В послании президент России Владимира Путин президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу говорится: «Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле «Саратога». Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Напомним, что вчера, 6 мая, по данным правительства республики, взрыв в гостинице «Саратога» в столице Кубы, унес жизни не менее 22 человек. На данные момент в больницах Гаваны находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай.

Москва, Иван Бабурин

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