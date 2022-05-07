российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 7 мая 2022, 13:46 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Вступая в должность президента Франции, Макрон упомянул об «агрессии России» на Украине

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 7 мая, официально вступил в должность главы Пятой республики еще на пять лет.

Как сообщают СМИ, во время инаугурационной речи в Елисейском дворце Макрон упомянул события на Украине.

«В первую очередь действовать для деэскалации конфликта на Украине после агрессии России, помочь демократии и мужеству выиграть, построить новый мир в Европе и новую автономию на нашем континенте», – заявил Эммануэль Макрон, вступая в долджность президента Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,