Вступая в должность президента Франции, Макрон упомянул об «агрессии России» на Украине

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 7 мая, официально вступил в должность главы Пятой республики еще на пять лет.
Как сообщают СМИ, во время инаугурационной речи в Елисейском дворце Макрон упомянул события на Украине.
«В первую очередь действовать для деэскалации конфликта на Украине после агрессии России, помочь демократии и мужеству выиграть, построить новый мир в Европе и новую автономию на нашем континенте», – заявил Эммануэль Макрон, вступая в долджность президента Франции.
Париж, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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