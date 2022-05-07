В Берлине предотвращен теракт против российских журналистов

Посольство России в Берлине в субботу, 7 мая, заявило, что в столице Германии предотвращена вероятная попытка осуществления теракта в отношении российских журналистов и членов их семей.

В посольстве РФ в Берлине также сообщили, что немецкие саперы подтвердили, что предмет в нише дома, где живут российские журналисты в Берлине, предположительно является самодельным взрывным устройством (СВУ).

«По факту инцидента Посольством направлена нота в МИД ФРГ с требованием провести расследование, установить виновных, обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов», – сообщили в российской дипмиссии в Берлине.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что нападение на дом в Берлине, где живут корреспонденты РИА Новости, является прямым следствием развязанной на западе травли российских СМИ.

«Власти ФРГ обязаны провести тщательное расследование инцидента с нападением на дом в берлине, где живут корреспонденты РИА Новости. Российская Федерация требует от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории» – заявили МИД России.

Российское посольство в Берлине прокомментировало события 6 мая 2022 года.

«Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.

Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет предположительно является самодельным взрывным устройством. В связи с опасностью его перемещения было принято решение о деактивации на месте. В результате операции никто не пострадал».

«Посольство не исключает, что данный вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды. Сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ», – заявили в посольство РФ в Берлине.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»