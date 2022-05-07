Администрация Варшавы хочет запретить российскому посольству провести 9 мая Бессмертный полк

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский в субботу, 7 мая, выступил категорически против традиционного проведения российской дипмиссей акции Бессмертный полк, – сообщает РИА Новости.

В своем Twitter Тшасковский написал: «Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того – ее надо запретить. Нет моего согласия на праздник агрессора в Варшаве».

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач поддержал варшавского градоначалдьнка, написав в Twitter: «Мы передали посольству нашу негативную позицию. МИД Польши не планировал оказывать посольству РФ поддержку и такой поддержки не окажет. МИД не имеет власти запретить торжественные мероприятия на территории Варшавы, но это может сделать мэр города Варшавы».

Отметим, что посольство России в Польше в День победы в Великой Отечественной войне намеревается провести акцию Бессмертный полк и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.

В посольстве РФ в Варшаве сообщили, что «в обычном порядке уведомило МИД Польши» о том, что 9 мая будут проведены торжественные мероприятия по случаю Дня Победы и в посольстве надеются, что «власти примут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и недопущения его нарушения».

Следует напомнить, что решение о восстановлении польской столицы в 1945 году принял руководитель СССР Иосиф Сталин. В январе 1945 года Варшава лежала в руинах. Немцы уничтожили до 84% строений города: 90% промышленных строений, 90% памятников архитектуры, 72% жилого фонда. Власти Польши всерьез обсуждали возможность оставить город в таком состоянии навсегда, как антивоенный памятник для будущих поколений, и перенести столицу в Лодзь.

Согласно данным из открытых исторических источников, восстановление архитектурного облика Варшавы в 1945-1950 годах велось архитекторами Ленинграда под руководством польского архитектора Яна Захватовича, окончившего Петербургский институт гражданских инженеров. Благодаря этому сотрудничеству удалось воссоздать исторический облик польской столицы.

Польские строители того времени говорили, что «половина восстановленной Варшавы будет состоять из советского цемента и кирпича».

Варшава, Иван Бабурин

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