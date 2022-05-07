Глава американской дипломатии обвинил Путина в искажении истории

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в субботу, 7 мая, выпустил письменное заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны, в котором обвинил руководство России в попытках «исказить историю с целью «оправдать военную операцию на Украине», – сообщают СМИ.

В своем заявлении Блинкен, написал, что президент России Владимир Путин «пытается исказить историю в попытке оправдать ничем не спровоцированную и жестокую войну против Украины».

«По мере того, как война вновь бушует в Европе, мы должны укрепить нашу решимость противостоять тем, кто пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как победу коллективного героизма и самопожертвования», – написал Блинкен, никак не упомянув при этом решающего вклада СССР в разгром нацизма в Европе и многомиллионных жертвах советского народа.

«Трансатлантическое сообщество, которое мы построили совместно с нашими союзниками и партнерами, было и останется ключевым залогом нашего прогресса в направлении более безопасного, справедливого и процветающего будущего», – заключил глава американской дипломатии в своем заявлении по случаю окончания Второй мировой войны.

Вашингтон, Иван Бабурин

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