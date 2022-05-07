Фронт национального сопротивления Афганистана объявил о наступлении против талибов*

Фронт национального сопротивления (ФНР) Афганистана в субботу, 7 мая, объявил, что начал крупное наступление против талибов* в нескольких провинциях на севере страны, в том числе в Панджерском ущелье, где, по утверждениям представителей ФНР, были освобождены три района, – сообщает агентство AFP.

Агентство соо ссылкой на источники в ФНР сообщает, что отдельные бои ФНР Афганистана ведут против талибов уже несколько месяцев, но это первое наступление группы Ахмада Масуда, сына легендарного полководца Ахмад Шаха Масуда, после падения в сентябре 2021 года его крепости в 80 км к северу от Кабула.

В интервью агентству руководитель отдела внешних связей ФНР Али Майсам Назари заявил: «Это наше первое наступление с сентября в 12 провинциях основном на севере страны. С тех пор, как прошлой ночью Ахмад Масуд приказал своим войскам начать наступление, были освобождены три крупных района в Панджере. Силы ФНР захватили основные дороги, заставы и деревни в этих районах, а затем осадили талибов в районных отделениях. Многие талибы* просили время для сдачи».

Со своей стороны представитель правительства талибов* Забихулла Муджахид не подтвердил, что какие-либо «военные инциденты имели место в Панджере или где-либо еще в стране.

В Twitter Муджахид написал: «Информация, распространяемая повстанцами в СМИ, является ложной. Тысячи хорошо оснащенных военнослужащих Исламского Эмирата Афганистан находятся в Панджере, в провинции Тахар и других районах Афганистана».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

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