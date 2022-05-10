Главы пяти регионов России объявили об отставке

Главы пяти российских регионов объявили о решении сложить полномочия. Губернаторы Томской области Сергей Жвачкин, Кировской области Игорь Васильев, Саратовской области Валерий Радаев, а также глава Марий Эл Александр Евстифеев подали в отставку. Глава Рязанской области Николай Любимов заявил, что не станет участвовать в новых выборах главы региона.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», – написал Валерий Радаев в своем телеграм-канале.

Сергей Жвачкин напомнил, что является одним из самых возрастных глав региона в свои 65 лет. Он решил оставить должность, но не планирует уезжать из Томска.

«Я оставляю пост губернатора. Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать», – сообщил глава Томской области в соцсети.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что сложит полномочия губернатора, чтобы продолжить работу на федеральном уровне. Просьбу о смене деятельности поддержал глава государства.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев также решил подать в отставку. Он возглавляет регион с 6 апреля 2017 года и связал свое решение с истечением срока полномочий.

Саратов, Наталья Рязанова

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