В Кремле решается вопрос об отставке еще трех губернаторов

В России ожидается вторая волна «губернаторопада». Опрошенные «Новым Днем» политологи предполагают смену как минимум еще трех глав регионов. Ротация губернаторов была запланирована и не связана с какими-либо политическими пертурбациями, считают эксперты.

Напомним, вчера об отставках объявили сразу четыре губернатора: глава Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев, глава Саратовской области Валерий Радаев и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов, полномочия которого также завершаются в 2022 году, сообщил, что не будет баллотироваться на пост главы региона. Все перечисленные губернаторы еще в декабре 2021 года занимали последние места в рейтинге политической устойчивости, который был составлен компанией «Минченко консалтинг».

«Отставки губернаторов – это плановая деятельность Кремля. В администрации президента РФ смотрят на позиции глав регионов, у которых заканчивается срок полномочий, и наиболее слабых превентивно отправляют в отставку. Наш прогноз оказался достаточно надежным», – сообщил «Новому Дню» политолог Евгений Минченко.

Он отметил, что у пятерки ушедших губернаторов были одинаковые проблемы: низкие рейтинги, конфликты на региональном и федеральном уровнях, трудности с имиджевым позиционированием. Немаловажным критерием было и желание продолжать работу на своем посту.

Эксперт не исключает новые отставки глав регионов в ближайшее время. Плохие позиции в рейтинге у губернатора Новгородской области Андрея Никитина, главы Карелии Артура Парфенчикова и главы Удмуртии Александра Бречалова.

«Думаю, что сейчас решается судьба этой тройки, но по ним окончательное решение еще не принято. Была анонсирована, но пока не состоялась отставка Дениса Паслера. В зоне риска – губернатор Хакасии Валентин Коновалов, но я не исключаю, что ему могут дать доработать до конца срока, а в следующем году проведут эксперимент, чтобы представитель «Единой России» попробовал победить действующего губернатора на конкурентных выборах», – прокомментировал Минченко.

Политолог Анатолий Гагарин считает, что сложившие полномочия главы регионов провалили показатели KPI и не оправдали надежд, которые на них возлагались. Он отмечает, что сейчас губернаторы оцениваются и с точки зрения экономической эффективности. Становится важным не демонстрация преданности, а умение работать в экстраординарной ситуации, когда требуется импортозамещение.

В зоне риска политической устойчивости находится и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Его шансы 50 на 50, на грани. У Куйвашева были рейтинговые проблемы, которые в последнее время несколько выправились. Нельзя забывать, что с точки зрения лоббизма у него есть поддержка со стороны мэра Москвы Сергея Собянина, который является членом путинского «Политбюро 2.0», – отметил Евгений Минченко.

Источники «Нового Дня» в Свердловской области утверждают, что Куйвашеву пока ничего не угрожает – по всем критериям он подходит для переизбрания на третий срок. Однако окончательное решение еще не принято. Останется ли Куйвашев на своем посту, станет известно до 23 мая.

Впрочем, в России до сих пор сохраняется вероятность отмены губернаторских выборов, которые должны состояться в сентябре. Евгений Минченко полагает, что в Кремле еще нет готового решения, но оно будет принято в ближайший месяц.

«Есть влиятельная группа, которая говорит, что раз у нас новый виток противостояния с Западом, надо сворачивать все эти ненужные финтифлюшки типа выборов. Есть и вторая группа, которая настаивает, что выборы необходимы. Они покажут, что ситуация в стране находится под контролем. Кроме того, надо оставить возможность для выпуска пара у населения. У каждой из этих групп есть свои аргументы. Как будет на практике, поймем в ближайшее время. Решение будет принимать президент РФ», – прокомментировал собеседник агентства.

Анатолий Гагарин уверен, что отмена выборов будет политически неправильным решением. Избирательная кампания необходима, чтобы показать, что в стране не грозят внутренние потрясения. «Это массовая отставка губернаторов говорит о том, что, скорее всего, принято решение сохранить выборы в прежнем формате. Новые назначенцы в регионы – это те фигуры, которые должны участвовать в выборах и одержать в них внушительную победу. Я думаю, тут именно такой расчет. Чтобы показать, что наша политическая система крепка», – добавил эксперт.

Москва, Валентина Ярославцева

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