Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге в среду, 11 мая, сообщил, что Pfizer и Moderna занимались военно-биологической деятельностью США на Украине, кроме того в эту деятельность были вовлечены и украинские госструктуры.

Игорь Кириллов на брифинге заявил, что идеологами военно-биологической деятельности США на Украине являются лидеры Демократической партии. Законодательную базу для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета формировали органы исполнительной власти США. В частности, привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных им.

«В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead», – сообщил начальник войск РХБЗ.

Кроме того, по словам Игоря Кириллова, «наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала».

Как сообщил Кириллов, «американские специалисты ведут работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности, в результате чего западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества. Лидеры демпарти получили дополнительные финансовые поступления на избирательные кампании благодаря участию в программе неправительственных биотехнологических организаций. Также это помогло им и скрывать финансовое распределение».

Согласно информации начальника войск РХБЗ, в 2005 году Барак Обама заключил партнерское соглашение с Украиной о начале реализации военно-биологических программ на территории страны. Хиллари Клинтон, по представленным данным, инициировала принятие стратегии США по противодействию биологическим угрозам и способствовала легализации исследований двойного назначения, а Джо Байден координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине.

«Джордж Сорос – основной спонсор военно-биологических исследований на Украине и лоббист «биг фармы» – сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Москва, Иван Бабурин

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