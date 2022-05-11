Минобороны РФ: Мариуполь использовался как полигон для сбора и паспортизации возбудителя холеры

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге в среду, 11 мая, сообщил, что предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры.

В ходе брифинга начальник РХБЗ сообщил, что в Мариуполе отобранные штаммы возбудителя холеры направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов.

«В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы. Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение», – сказал Игорь Кириллов.

Кроме того, начальник войск РХБЗ России заявил, что «вызывает обеспокоенность наличие в составе коллекции возбудителей нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены. Это может свидетельствовать об использовании лаборатории не по назначению и ее участии в военно-биологической программе».

«Мы продолжим изучение всего объема материалов, полученных из биолабораторий Мариуполя и проинформируем о результатах», – заявил представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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