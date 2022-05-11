В Пентагоне опасаются, что вооружения, поставляемые Украине, могут оказаться «не в тех руках»

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса в среду, 11 мая, заявил, что должностные лица американской администрации подчеркнули в диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением важность обеспечения того, чтобы передаваемые Западом Киеву оружие и военная техника «не попадали не в те руки», – сообщает ТАСС.

В частности, шеф Пентагона на слушаниях заявил следующее: «Подотчетность – это важный вопрос для всех нас. Как вы знаете, у нас сейчас нет людей «на земле», а это осложняет контроль за судьбой передаваемых Киеву вооружений. Когда я встречался с президентом Зеленским и министром обороны Украины Резниковым в Киеве, примерно две недели назад, я подчеркнул важность подотчетности. Также подчеркнул важность гарантирования того, что они отслеживают распределение нашей «чувствительной» военной техники, которая развертывается на Украине.

«Мы продолжим подчеркивать этот очень, очень важный момент», – добавил глава минобороны США Ллойд Остин.

Вашингтон, Иван Бабурин

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