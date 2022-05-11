Москва ввела санкции против бывших «дочек» Газпрома

Правительство России в среду, 11 мая, утвердило перечень иностранных компаний, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Правительство запретило сделки в пользу лиц, внесенных в санкционный список, в том числе платежи и операции с ценными бумагами.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что теперь российские органы власти, юрлица и граждане «не смогут заключать сделки с ними и находящимися под их контролем организациями, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, проводить финансовые операции в их пользу». Речь идет, в том числе, о заключенных внешнеторговых контрактах.

В «санкционный» список вошла 31 компания, в том числе бывшие «дочки» Газпрома, включая Gasprom Germania GmbH и входящие в него предприятия Wingas («Газпром» прекратил в них участие с 1 апреля), Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них, в том числе, трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Москва, Иван Бабурин

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