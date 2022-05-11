США готовы ударить по Афганистану в случае угрозы национальной безопасности

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в среду, 11 мая, заявил, что Соединенные Штаты будут готовы нанести удары по Афганистану в случае выявления там угрозы национальной безопасности, – сообщают СМИ.

Сообщается, что американский военачальник заявил: «Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана».

«Вашингтон сохраняет приверженность прежней цели – гарантировать, что Афганистан никогда не станет вновь платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США. Мы привержены обеспечению того, чтобы это никогда не случилось опять», – заявил Марк Милли.

Вашингтон, Иван Бабурин

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