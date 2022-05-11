Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 11 мая, сообщил, что с целью обвинения российской армии в применении химического оружия украинские националисты подорвали цистерну с аммиачной селитрой.

На брифинге генерал-полковник Мизинцев сказал: «Сегодня около 14.00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось».

«В результате данной провокации среди военнослужащих и местного населения пострадавших нет», – сообщил начальник НЦУО РФ.

Михаил Мизинцев также заявил, что «российская сторона неоднократно предупреждала о готовящихся националистами подобных провокациях, основная цель которых выбивание киевским режимом у запада дополнительной военной помощи».

Москва, Иван Бабурин

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